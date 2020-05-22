Українці не помітили вагомої ролі центральної влади у боротьбі з коронавірусом. Підтвердженням цього стала й ситуація з виплатою медпрацівникам надбавок у 300 %.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі медіаплатформи “Файне місто”.

– На Тернопільщині 300 % доплати медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус, виділили з обласного бюджету. На жаль, це не було зроблено завдяки державному фінансуванню, як нам гучно обіцяли раніше, а шляхом переміщення коштів, необхідних для фінансування лікувальних установ у 4 кварталі 2020 року. У такий спосіб виплатили надбавки за березень. Вже у квітні медики мають отримувати ці доплати від Національної служби здоров’я, якщо уклали відповідні угоди. Адже другий етап медичної реформи передбачає, що комунальні некомерційні медичні установи переходять на прямі відносини з НСЗУ, а місцеве самоврядування вже не матиме відношення до фінансування цих закладів. Однак питання зараз полягає у тому, яким чином реалізують другий етап медичної реформи. Зараз ми дуже часто бачимо, як чиновники списують всі проблеми на якусь міфічну бюрократію. Мовляв, вона не дозволяє їм скерувати кошти. Центральна влада два місяці обіцяла медпрацівникам надбавки у 300 %, а коли справа дійшла до необхідності внесення змін до постанов й підзаконних нормативно-правових актів, то тут вони виявилися безсилими. Складається враження, що влада взагалі не розуміє, що робить, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець підкреслив, що певні карантинні обмеження українці сприйняли як обман з боку центральної влади.

– Зараз всі починають активно обговорювати розумність тих обмежувальних заходів, які впроваджувалися. Тепер ми дізналися, що не все можна було робити, адже певні карантинні обмеження напряму не випливали на поширення коронавірусної хвороби, зокрема заборона відвідувати парки. Суспільство відреагувало на це як на обман з боку уряду й головного санітарного лікаря. Натомість влада аргументує заборону тим, що брала приклад з інших країн. Але, на жаль, коли ми говоримо про досвід іноземних держав, то чомусь в Україні не почали швидко і ефективно наповнювати лікувальні установи медичним обладнанням, засобами захисту, як це робили в інших державах. Зараз ми стоїмо на порозі значного пом’якшення карантинних заходів, а скандали із закупівлями, які проводить МОЗ, далі продовжуються. Депутати у ВРУ почали ставити питання про відставку третього міністра охорони здоров’я Степанова. Ми далі чуємо на брифінгах про доставку засобів захисту з-за кордону, але на місцях це ніяк не відображається. Весь тягар боротьби з коронавірусом ліг на плечі органів місцевого самоврядування, волонтерів, меценатів. Українці не бачать, як держава взяла участь у ефективній боротьбі й підтримці медиків в умовах пандемії, – підсумував Олег Сиротюк.