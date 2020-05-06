Українці хочуть бачити справедливість і обгрунтованість в діях уряду й президента щодо карантинних обмежень, бо сьогодні вони не розуміють логічності багатьох кроків.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі телеканалу «Тернопіль1».

– Уряд продовжив карантин до 22 травня, але складається враження, що це – не остаточна дата. Мабуть, ми далі періодично чутимемо заяви про часткове пом’якшення обмежень, однак карантин продовжиться на невідомо який термін. Найперше, що потрібно українцям в цій ситуації, це ясність дій влади. Всі хочуть розуміти, коли і як будуть завершуватися карантинні обмеження, бо виникли значні проблеми в діяльності малого та середнього бізнесу та й в звичному ритмі життя всього суспільства. Приватні підприємці – це та категорія суспільства, яка не перебуває на державному фінансуванні. Вони самі забезпечують себе, свої сім’ї й, окрім цього, сплачують податки. Є дуже багато питань до раціональності і ефективності тих, кроків, які сьогодні приймає уряд. Можливо, в Офісі Президента вже думають про зміну чинного уряду, бо він насправді не дає людям ніякого розуміння не лише про те, як жити далі, але й про те, як зараз вижити – зазначив Олег Сиротюк.

На думку свободівця, ситуація з коронавірусом затягнеться у часі, а тому вже сьогодні влада має думати про те, як адаптувати суспільство до нових умов.

– Спостерігаючи за ситуацією в світі, ми розуміємо, що ця пандемія може розтягуватися в часі і людям потрібно адаптуватися до нових реалій. Якщо працюють великі супермаркети, будівельні магазини, то чому не працює такий самий магазин, але меншого формату? Ми побачили розмежування – великому бізнесу дозволено працювати, а малий покинули на виживання, а точніше на банкрутство. Влада створила привілейовані умови для окремих категорій. Звісно, це обурює людей, бо ніхто не може зрозуміти логічності таких дій. Якщо від всіх вимагають дотримання однакових правил – маски, рукавички, антисептики й соціальна дистанція, то чому за таким умов не працюють й інші крамниці?! Людям потрібно створити відповідні умови й адаптувати їх до нових реалій, бо далі малий та середній бізнес навряд чи витримає. Є статистика, що приблизно 40 % юридичних осіб, які вели господарську діяльність в ресторанному бізнесі, сьогодні вже юридично ліквідовані. Нажаль, але нас чекає крах цілих галузей, якщо влада не почне приймати обдумані рішення по захисту українського народу і кожного українця, – додав Олег Сиротюк.