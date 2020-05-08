Днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін готовий вести перемовини з країнами Європи щодо офіційного працевлаштування українців на сезонні роботи.

За словами депутата Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василя Чашки, заробітчани щорічно передають в Україну колосальні суми. Вони є чи не найбільшими інвесторами в українську економіку.

Про це Василь Чашка зазначив у прямому ефірі медіаплтаформи «Файне місто».

– Українців вже у 2013-14 роках намагалися силою утримувати, але з цього нічого не вийшло. Помітно, що уряд геть нічого не розуміє в економіці. Про це навіть заявляв сам експрем’єр Гончарук, називаючи себе «профаном». Завдяки заробітчанам Україна щороку отримує орієнтовно 16 мільярдів доларів, що становить ледь не половину українського бюджету. Це інвестиція українців, які працюють за кордоном, у свою державу. Вони не лише годують сім’ї, але вкладають чимало в Україну. Я впевнений, що люди виїжджають на заробітки в іноземні країни не від прекрасного життя тут. Вони змушені роками працювати, аби заробити на гідне життя. Влада не може вирішувати – чи їхати українцям на заробітки, чи ні. Це закріпачення є типовим зашморгом для українських заробітчан, які є одними із найбільших інвесторів в економіку нашої держави, – пояснив Василь Чашка.