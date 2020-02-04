Недостачу коштів виявив адміністратор автомийки, що в Почаєві Кременецького району. Чоловік із заявою звернувся до працівників поліції.

З’ясувати обставини, за яких зникли понад 12 тисяч гривень, взялися дільничні офіцери поліції. Було встановлено, що до привласнення коштів може бути причетний один із працівників автомийки, проте чоловік вже декілька днів не з’являвся на роботі. Причина відсутності банальна – 31-річний почаївчанин зловживав алкоголем. Як зізнався, за крадені з місця роботи гроші.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.