Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують кременецькі поліцейські 24-річному мешканцю району. Молодик викрав на старенький ВАЗ та заробив на кримінал.

До працівників поліції звернувся потерпілий. Розповів, що його автівку вкрали. Транспорт власник припаркував неподалік помешкання, тривалий час ним не користувався, саме це і привернуло увагу злодія.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Житель одного з сіл району пригледів авто та вирішив заробити. У темну пору зламав замок і зумів завести транспорт. Його відігнав спочатку до лісу, а вже згодом вирішив здати на металобрухт. Однак спроба заробітку виявилася невдалою – на пункті прийому брухту його і спіймали поліцейські.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно статті 289 ККУ. У ході досудового розслідування слідчим вдалося довести причетність підозрюваного до ще одного протиправного діяння – крадіжки майна на території району.