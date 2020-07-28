Впустила невідому до свого помешкання, а вона виявилася злодійкою: така прикра пригода трапилася з 82-річною тернополянкою.

Жінці розповіли байку про грошову реформу, натомість викрали чималі заощадження, повідомляють у поліції.

Незнайомка постукала у двері пенсіонерки 27 липня, близько обіду. Представилася працівницею соціальної служби та розповіла старенькій, про грошову реформу. Запевнила, що старі купюри слід обміняти, бо вони невдовзі вийдуть з обігу. Господиня взялася шукати гроші. Витягла декілька купюр зі сховку в шафі, і принесла соцпрацівниці. Жінка попросила ще паспорт та пенсійне посвідчення. Допоки потерпіла шукала в іншій кімнаті документи, злодійка швидко метнулася до сховку та витягла усі гроші, ще й золоту каблучку прихопила.

Зловмисниця зуміла викрасти відкладених сто тисяч гривень та тисячу американських доларів. А далі, записавши дані та, запевнивши стареньку, що невдовзі прийде обміняти гроші, швидко втекла. Жінка лише через півгодини помітила пропажу. Бідолашна кинулася до сусідки, а та подзвонила в поліцію.