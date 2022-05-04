Деякі парафіяни надіються, що жінка віддасть хліб нужденним.

У місті Борщів у церкві Успіння Пресвятої Богородиці трапився прикрий інцидент, повідомляє Діло. На камери спостереження потрапила жінка, яка без особливих зволікань зайшла у храм та вкрала продукти, які там лежали. Попри вчинений нею гріх, жінка перехрестилася і пішла собі геть.

Відео опублікував у спільності парохії Михайло Манькут у Фейсбуку. Михайло також додав, що якщо хтось потребує допомоги, то він може звернутися до церкви – йому не відмовлять.