Вклали у бізнес: аферистка з Тернопільщини виманила у довірливих людей понад 11 тисяч доларів

Більше одинадцяти тисяч доларів втратили троє жителів Тернополя та області, довірившись мешканці села Біла.

Встановлювати методи “заробітків” почали працівники Тернопільського райуправління поліції. У ході проведення слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що жертвами вона обирала своїх знайомих або їхніх друзів. Усім пропонувала вкладатися у розвиток бізнесу і отримувати з цього відсотки. Вона переконала усіх в тому, що має за кордоном родича, який зможе передавати в Україну якісну техніку.

Одна з жертв поспілкувавшись із зловмисницею в інтернеті, погодилася вкластися у спільний бізнес і інвестувала 8500 доларів. Гроші потерпіла передала при особистій зустрічі.

Займатися спільним бізнесом планувала з підозрюваною ще одна мешканка обласного центру. Жінка повірила розповідям про хороші відсотки від продажу і вклала в “фейкову” справу 1500 доларів.

Жертвами цієї ж шахрайки стало подружжя з Тернопільського району. Вони ще у лютому оплатили їй 700 доларів за курси по ортодонтії, які мали відбутися у квітні.

Коли прийшов час отримувати відсотки, шахрайка почала вигадувати щоразу нові виправдання. За деякий час усі потерпілі звернулися за допомогою до поліції. Місцеперебування підозрюваної встановлюється.

Відомо, що в пастку шахрайки потрапило більше 25 осіб. Люди добровільно віддали їй майже 400 тисяч гривень.

Тепер шахрайка відповідатиме перед законом згідно частини 2 статті 190 ККУ – шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.