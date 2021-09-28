Вхопила в останню мить: у Тернополі патрульна врятувала юнака, котрий хотів викинутися з вікна. ВІДЕО

У Тернополі молодий хлопець мав намір викинутися з вікна закинутої будівлі: патрульна спіймала його за руку в останню мить.

Тривожне повідомлення надійшло інспекторам у суботу уночі на службовий планшет. Стурбований заявник повідомив, що його знайомий сидить на 7 поверсі в одній із закинутих будівель на вул. Текстильній та має намір вчинити самогубство.

Патрульні Тарас Періжок та Тетяна Очкусь одразу ж виїхали за вказаною адресою. Інформація, яку надав заявник, підтвердилася.

Зайшовши в приміщення та піднявшись на 7 поверх, інспектори виявили хлопця, який сидів у вікні, звісивши ноги донизу.

Він поводився знервовано та погрожував, що якщо до нього хтось наблизиться, то він стрибне. Патрульна Тетяна Очкусь почала з ним розмовляти, щоб дізнатися, що трапилося. Спочатку хлопець не хотів йти на контакт, але потім зліз з вікна та розказав, що у нього проблеми особистого характеру, які неможливо вирішити.

У якусь мить, під час діалогу, хлопець застрибнув знову на вікно та ледь не зірвався: патрульна Тетяна Очкусь миттєво зреагувала, схопила його за руку, а через декілька секунд інспектори Тарас Періжок та Назарій Ядловський допомогли їй та затягнули хлопця у приміщення.

Поліцейські надали йому психологічну підтримку, викликали швидку медичну допомогу на місце події та передали хлопця родичам.

Згодом, зрозумівши, що його життю та здоров’ю уже нічого не загрожує, 18-річний юнак подякував патрульним за те, що врятували його від необдуманого вчинку.