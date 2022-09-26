Петицію «Дизайн-код м. Тернополя» підтримали на черговому засіданні виконавчого комітету. Автор звернення Настя Бартків пропонує переглянути підхід до візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду міста.

«У нашому місті, у різних його частинах, зокрема в історичних районах спостерігається несмак щодо зовнішньої реклами: яскраві вивіски, спотикачки, гучні білборди, рекламні острівки на центральних вулицях, плакати, сіті-лайти тощо, – пише Настя Бартків. – Є загальновідомий досвід різних країн та міст України. Наприклад, в липні 2011 року виконавчим комітетом Львівської міської ради було прийнято рішення «Про затвердження порядку встановлення вивісок у місті Львів». У документі вказано основні вимоги до розміщення рекламних вивісок, пропозиції щодо їх зовнішнього вигляду, а також детально прописано всі процедури монтажу фасадних конструкцій, доповнено ілюстраціями. Також в документі прописані матеріали, з яких заохочується виготовлення вивісок: кераміка, метал, камінь, скло, цінні породи дерева, смальта. Величезна увага приділяється шрифту, стилістиці, кольору і формі, які повинні гармонійно поєднуватися з елементами фасаду, на якому вони розміщуються. Тернополяни, давайте зробимо наше місто привабливішим в аспекті зовнішньої реклами. Приберемо візуальний шум і добавимо естетики».

У прийнятому рішенні управлінню стратегічного розвитку міста та управлінню містобудування, архітектури та кадастру рекомендували врахувати пропозицію щодо візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду міста згідно чинного законодавства. Також доручили внести зміни в рішення виконкому №541 від першого липня 2015 року «Про затвердження зовнішнього вигляду вивісок у центральній частині міста».