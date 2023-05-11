32-річний військовик загинув у ДТП біля села Горинка на Кременеччині. За інформацією правоохоронців, там зіткнувся легковий автомобіль із вантажівкою.

Як повідомили у поліції, водій автомобіля, рухаючись у напрямку Кременця, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним автомобілем. Від удару кермувальник легківки загинув на місці події. Водія вантажівки з переломами доправили до лікарні.

Факт загибелі військового підтвердили в прокуратурі, повідомляє ІНТБ.

“За фактом дорожньо-транспортної пригоди у с.Горинка Тернопільської області, внаслідок якої загинув 32-річний солдат однієї із військових частин, зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Розпочато досудове розслідування. Наразі встановлюються усі обставини трагедії. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або ж без такого”, – речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.