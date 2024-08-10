На Тернопільщині затримали військового, який за 5000 доларів США допомагав громадянину покинути територію ТЦК.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний вимагав 5 тисяч доларів США у доставленого для звірки військово-облікових даних громадянина. За ці гроші він мав вплинути на своїх колег та допомогти чоловіку покинути територію ТЦК. А також посприяти, щоб військовозобов’язаний не отримав бойову повістку і не був притягнутий до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення документів.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Поліція Тернопільської області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.