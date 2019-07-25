Борщівський районний суд Тернопільської області підтримав позицію військової прокуратури Тернопільського гарнізону та визнав винним ексвійськовослужбовця військової служби за контрактом однієї з військових частин Тернопільщини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Так, у суді військовою прокуратурою доведено, що вказаний контрактник, будучи в стані алкогольного сп’яніння та переслідуючи корисливу мету – самозбагачення, незаконно проник до кіоску і таємно викрав із вітрини 24 пачки тютюнових виробів. Загальна їх вартість становила 789 грн.

Окрім того, в ході судового розгляду встановлено, що обвинувачений вже чотири рази притягався до кримінальної відповідальності, а вказану крадіжку сигарет вчинив під час вчинення іншого злочину: ухилення від військової служби.

За таких обставин суд призначив військовослужбовцю Ч. покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.