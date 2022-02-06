Навчання з цивільного захисту організували у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою.

Вишкіл триватиме протягом тижня. Заняття проводять офіцери Збройних Сил України, представники громадських організацій “Білі берети” та “Ветерани патріотам”.

Учасники вишколу вправлятимуться у стрільбі, наданні медичної допомоги, а завершальним етапом буде евакуація працівників і курсантів коледжу.

“Тренування поділені на кілька етапів: домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях; призначення, загальна будова, тактико-технічні характеристики стрілецької зброї; порядок виконання стрільб з пневматичних гвинтівок, страйкбольної зброї; порядок зайняття вогневого рубежу, порядок здійснення прицілювання та пострілу. Завершальним етапом навчань на наступному тижні стане евакуація курсантів та працівників коледжу у захисне, спеціально обладнане сховище за сигналом «Загроза» – розповів прес-офіцер коледжу Юрій Кульпа.

Вишкіл проводять з метою злагодження дій на випадок надзвичайних ситуацій воєнного характеру або техногенних катастроф. Керівники на навчальних місцях звертають особливу увагу на заходи безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами.