Навчання з цивільного захисту організували у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою.
Вишкіл триватиме протягом тижня. Заняття проводять офіцери Збройних Сил України, представники громадських організацій “Білі берети” та “Ветерани патріотам”.
Учасники вишколу вправлятимуться у стрільбі, наданні медичної допомоги, а завершальним етапом буде евакуація працівників і курсантів коледжу.
“Тренування поділені на кілька етапів: домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях; призначення, загальна будова, тактико-технічні характеристики стрілецької зброї; порядок виконання стрільб з пневматичних гвинтівок, страйкбольної зброї; порядок зайняття вогневого рубежу, порядок здійснення прицілювання та пострілу. Завершальним етапом навчань на наступному тижні стане евакуація курсантів та працівників коледжу у захисне, спеціально обладнане сховище за сигналом «Загроза» – розповів прес-офіцер коледжу Юрій Кульпа.
Вишкіл проводять з метою злагодження дій на випадок надзвичайних ситуацій воєнного характеру або техногенних катастроф. Керівники на навчальних місцях звертають особливу увагу на заходи безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами.
Додати свій коментар