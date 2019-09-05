Військовозобов’язані жителі області розпочали спецнавчання. Під час занять, які проводять офіцери бригади територіальної оборони, відпрацьовують навички вогневої, тактичної, військово-медичної, інженерної підготовки.

Заняття бригади територіальної оборони відбуваються регулярно. Приєднатися до вишколу можуть всі охочі.

Як повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа, заняття проводять на базі Тернопільської артилерійської бригади.

«Збори, які організовують офіцери окремої бригади та батальйонів тероборони включають у себе військовий вишкіл з вогневої, тактичної, військово-медичної, інженерної підготовки та зв’язку. Військовослужбовці військової частини А3215 забезпечують проведення практичних занять, сприяють в організації навчально-матеріальної бази, надають допомогу на навчальних місцях».

Зібралися військовозобов’язані з усіх куточків області, вони разом із своїми командирами впродовж семи діб проходитимуть підготовку зі злагодженості дій штабів. Спецнавчання проходить у рамках військових зборів.

«Військовозобов’язані матимуть змогу удосконалити свій військовий вишкіл, отримати нову військово-облікову спеціальність та чергове військове звання” – наголосив заступник обласного військового комісара Микола Бойко.

Додамо, за учасниками вишколу зберігається середньомісячна заробітна плата за місцем роботи.

Софія Романська