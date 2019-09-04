На Тернопільщині тривають тижневі збори з військовозобов’язаними частин територіальної оборони області. До заходу залучаються офіцери управління окремої бригади та окремих батальйонів тероборони.

У рамках навчань 3 вересня відбулися заняття з індивідуальної підготовки, які включали у себе військовий вишкіл з вогневої, тактичної, військово-медичної, інженерної підготовки та зв’язку. Практичні заняття військовозобов’язаних відбулися на базі навчального центру окремої артилерійської бригади ОК «Захід». Як повідомив командир окремої бригади територіальної оборони полковник Олег Дідіченко під час навчання обов’язково враховувався досвід бойових дій підрозділів ЗС України на сході нашої Батьківщини.

– Зараз до складу управління частин територіальної оборони області входить майже три десятки військовозобов’язаних, які у той чи інший період брали безпосередню участь у відбитті військової агресії на території Донецької та Луганської областей. Є також у наших лавах офіцери, які мають бойовий досвід військового конфлікту в Афганістані. Усі заняття сплановані таким чином аби було враховано досвід підрозділів Сухопутних військ в АТО/ООС, зазначив полковник Олег Дідіченко.

Під час семиденних навчальних зборів особовий склад управління бригади та окремих батальйонів проходитимуть підготовку зі злагодженості дій штабів. Військовозобов’язані мають засвоїти свої функціональні обов’язки за посадою та практично їх відпрацювати в ході різного виду штабних тренувань. До практичних занять залучено понад 150 осіб з різних районів області.

Слід відзначити, що по завершенню військового вишколу усі військовозобов’язані повернуться до рідних домівок. За кожним учасником зборів зберігається середньомісячна заробітна плата за місцем роботи, робоче місце, соціальні страховки та будуть виплачені добові. Непрацюючі отримають грошове забезпечення у розмірі прожиткового мінімуму.

Василь Лабай, #АрміяInform_Тернопіль

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