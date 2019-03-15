Тернопільські військовослужбовці можуть розраховувати на компенсацію витрат на оренду житла. Розмір компенсації в обласних центрах – 2500 грн., в інших населених пунктах – 1700 грн., у столиці – 3400 грн., – повідомляє обласний військовий комісаріат.

Розраховувати на компенсацію витрат на оренду житла можуть військовослужбовці офіцерського складу за контрактом, військовослужбовці офіцерського складу за призовом, курсанти вищих військових навчальних закладів, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом; за умови, якщо військовослужбовець не забезпечений житлом у населеному пункті, де проходить службу.

«Компенсація витрат здійснюється на основі статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Інструкція з організації забезпечення військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей жилими приміщеннями, затверджена наказом Міноборони. Військовослужбовцю потрібно представити такі документи: рапорт на командира частини, копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його/її сім’ї; довідка про склад сім’ї, довідка про перевірку житлових умов, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухомість. (Довідка з БТІ до 2013 року), довідку з БТІ (За умови, якщо у військовослужбовця в даному населеному пункті не має прав власності на житлову площу до 2013 року), копію довідки про реєстрацію місця проживання військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї. Розмір грошової компенсації визначається наказом Департаменту фінансів Міністерства оборони».

Софія Романська