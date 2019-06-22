Військовослужбовець артилерійської бригади Василь Дроздюк освідчився своїй побратимці Ірині Даніловій. Жінка сказала: «Так!».

Освідчення відбулося під час шикування артилерійської бригади. Наречена планів щодо пропозиції руки та серця не знала.

Йому 44 роки, наразі виконує обов’язки командира взводу, вона старша на три роки, кухар в бойовому підрозділі, він з Івано-Франківської області, вона з Луганщини, – розповідає прес-офіцер окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

«Пара після знайомства у Тернополі, у рекордно короткий час, зрозуміла, що закохана. Василь вирішив діяти та пішов на крок, який запам’ятається надовго. Під час обіднього шикування на плацу військової частини перед строєм побратимів запропонував Ірині руку та серце. Усе відбувалося досить швидко, присутні не здогадувались про інтригу. Як тільки особовий склад вийшов на плац, командир викликав Ірину зі строю, наче щось довести. Тим часом Василь з іншого боку підійшов з каблучкою та квітами. Ірина повернулася, щоб йти до строю, але коханий освідчився у своїх почуттях. Ірина була приголомшеною».

Військовослужбовці аплодували у оркестр виконав музичну композицію «Наречена».

Софія Романська