День української писемності та мови відзначають 27 жовтня. З цієї нагоди у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Участь в акції взяли більше 50 людей.

– Аудиторію активних учасників-тернополян представляли владні особи, службовці ДСНС України, МВС України (Національної гвардії України), ЗСУ, заслужені актори та митці, священнослужителі, керівники галузі освіти, культури, члени Національної скаутської організації України, наукові співробітники Тернопільського обласного краєзнавчого музею, – розповіла Оленка Крупніцька, старша наукова співробітниця художньо-рекламного відділу ТОКМ. – Текст диктанту «Дороги додому», написаний українською перекладачкою і поетесою Катериною Калитко та озвучений актором театру і кіно Олексієм Гладковським, звучав серед старожитностей, найдавніших пам’яток історії, культури та мистецтва нашого краю навдивовижу атмосферно.

Перед диктантом учасники події дізналися про витоки української писемності, джерелами якої служать музейні раритети. Про фондові надбання розповів завідувач відділу стародавньої історії Олег Гаврилюк. З історичними етапами розвитку писемності в Україні ознайомила Наталя Дащенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Ці розповіді супроводжувалися також мовою жестів.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці