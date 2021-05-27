18 років минуло від створення Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку. З цієї нагоди в обласному центрі відбулися урочистості.

Службу правопорядку називають військовою поліцією. Вона запобігає злочинам і правопорушенням у Збройних силах України, а також забезпечує порядок і дисципліну серед військовослужбовців, захищає військові об’єкти. Тернопільський зональний відділ Військової служби правопорядку створили 26 травня 2003 року. 8 військовослужбовців були представлені у складі українського миротворчого контингенту в Іраку, Югославії, Ліберії, Конго.

«26 травня 2003 року розпочався відлік динамічного й складного становлення Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку. З того часу минуло уже 18 років, які стали для нас випробуванням на здатність забезпечити правопорядок серед військовослужбовців у зоні діяльності відділу. На сьогодні Тернопільський зональний відділ Військової служби правопорядку є повноцінним органом управління в системі Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Військовослужбовці нашого зонального відділу завжди з честю та з гідністю виконують свій військовий та конституційний обов’язок, проявляючи відвагу, героїзм і самопожертву», – наголосив керівник зонального відділу, полковник Іван Бугай.

Додамо, з початком збройної агресії Російської Федерації на території Донецької, Луганської областей особовий склад Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку Збройних сил України провів 24 ротації для забезпечення правопорядку і дисципліни серед військовослужбовців у зоні бойових дій.