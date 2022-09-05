Знову вкрай сумна звістка долинула на Тернопільщину.

У боях з російськими окупантами загинув Богдан Стрілецький із села Шульганівка. Про важку втрату повідомили на сторінці Нагірянської громади.

“Нагірянська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. На жаль, війна забирає життя найкращих.

Вічна шана і пам’ять воїну, патріоту, захиснику рідної землі.

Слава Україні! Слава її захисникам!”, – ідеться на сторінці громади.

Траурна колона із загиблим воїном прибуде до його рідного села сьогодні в обід. Мешканців просять вийти на вулиці і вшанувати пам’ять захисника.

Чин похорону відбудеться завтра, у вівторок, о 12-й годині.