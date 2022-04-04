Героїчно загинув 1 квітня у бою на Луганщині військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади Юрій Дадак (Руф).

Про це повідомив Правий сектор Тернопільщини, передає ТЕРЕН.

“Війна забирає найкращих. Він був одним з небагатьох, кого сміливо можна було назвати величною особистістю сьогодення. Він був вірним сином своєї Батьківщини і загинув, як воїн, як лицар. Пам’ять про тебе буде вічно в наших серцях, як і творчий спадок, що ти залишив. Дякуємо за чин”, – йдеться в повідомленні.

За захисником сумують усі, хто його знав. Слова співчуття люди пишуть у соцмережах.

“Один з найсильніших поетів сучасності, легенда націоналістичного руху, автор книг, митець, батько двох доньок, спортсмен, кандидат технічних наук, доцент, громадський діяч й волонтер Львівщини. Я пам’ятатиму його сильним духом й тілом, щирим й наповненим”, – написала громадська активістка з Бережан Алла Соколовська.

Юрій Дадак народився 1 квітня 1980 року в Бережанах. Виростав у Львові. 2008 року став кандидатом технічних наук, обіймав посаду доцента кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів у Львівському Національному лісотехнічному університеті. 2015 року він став засновником ГО «Літературно-просвітницький проєкт «Дух нації».автор публікацій «Багряна лірика» (2012), «Час Революції» (2014), «На зламі епох» (2015). Юрієві вірші увійшли до українських сучасних націоналістичних поетичних збірок «Голос крові» (2013) і «Відлуння свинцевих громовиць» (2015). З перших днів війни був добровольцем на фронті.