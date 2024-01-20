Війна забрала життя ще двох Героїв з Тернопільської громади

Сьогодні стало відомо про загибель ще двох Захисників з Тернополя.

13 січня у боях в Донецькій області загинув Олег Волянський. Йому було 34 роки.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Жахлива втрата для нашої громади. Мужньо виконуючи військовий обов’язок, обороняючи свободу України, загинув Герой Волянський Олег Ігорович. Його душа відійшла у вічність 13 січня, у важких боях в Донецькій області. Бракує слів, аби висловити скорботу за полеглим Героєм. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять!”, – ідеться у повідомленні міського голови.

На передовій загинув і 31-річний тернополянин Василь Куба. Життя Захисника обірвалося ще 3 січня у Донецькій області.

“Він до останнього подиху стримував ворога, мужньо боровся за цілісність і незалежність України… Царство небесне нашому захиснику. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким воїна. Вічна йому памʼять!”, – зазначив Сергій Надал.