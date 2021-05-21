Закон про легалізацію гемблінг-індустрії після 11 років простою викликав необхідність проведення колосальних обсягів робіт — від створення регулюючого органу та Ради при ньому, до внесення численних правок, які забезпечили відповідність вимог та умов діяльності операторів належно європейським стандартам.

Але, не дивлячись на повноцінний запуск грального бізнесу, попереду у КРАІЛ багато завдань: переформатування Податкового кодексу, формування чіткого регламенту сертифікації обладнання і держсистеми онлайн-моніторингу, а також боротьба з тіньовиками.

Поточна ситуація в країні

Нове законодавство спрямоване на захист прав усіх учасників грального ринку, як постачальників азартних розваг, так і самих гравців. Адже ліцензовані клуби зобов’язані не допускати лудоманів до гри, а також забезпечити прозорі правила і гарантовані виплати. З цією метою нелегальні сайти зі слотами і покерними столами постійно піддаються перевіркам і блокуються кіберполіцією. За інформацією прес-служби СБУ, на кінець квітня припинена діяльність більше 30-ти онлайн-закладів, головні офіси яких розташовувалися в Харкові, Києві, Одесі, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Всього за рік нейтралізовано близько 300 подібних ресурсів. Серед них – не тільки національні оператори, а й відомі західні компанії. Організаторам загрожує судовий розгляд і покарання у вигляді штрафів або позбавлення волі.

Юридична практика по зачистці національного гемблінг-ринку дає свої плоди. Все більше операторів воліють виходити з тіні і отримувати офіційний дозвіл на діяльність. Наприклад, з початку року Комісія видала 18 ліцензій, з яких більша частина належать онлайн-клубам. У рейтинг казино з ліцензіями увійшли відомі бренди «Космолот», «Геймдейв», «Фавбет», «Вулкан», «ГолдКлаб», «ФестКазіно» і «Паріматч». А остання торговельна марка також стала першим носієм сертифікату на відкриття букмекерських контор. За прогнозами, до кінця весни заявки подадуть і такі популярні віртуальні майданчики, як казино Pin-up, ДжойКазино і Вавада, які на даному етапі готують документацію. За розрахунками влади, нинішній рік принесе до держбюджету 7,4 млрд грн. Виручені кошти підуть на розвиток регіонів, підтримку медицини, спорту і культури.

Закордонний досвід

Активна боротьба з нелегалами ведеться і в країнах Європи. Згідно з даними дослідження, лише за минулий рік в 18 країнах (в список увійшли також Туреччина і Кіпр), було заблоковано 113 865 сайтів без ліцензії. Причому навіть наявність дозволів інших країн не звільняє організаторів від відповідальності. Важливою перемогою легалізації над представниками “чорного” бізнесу вважається виграшний процес в Данії, який відбувся 19 березня. Регулятор зумів довести свою правоту при блокуванні 55 ресурсів. І такі приклади зустрічаються все частіше, посилюючи соціальний захист суспільства.