У 44-ій окремій артилерійській бригаді розпочали вакцинацію від COVID-19. Наразі щеплення провели вісімдесятьом військовослужбовцям.

Першим вакцинувався командир бригади, полковник Роман Дудченко. Він зазначив, що окрім війни з Росією, ми перебуваємо в боротьбі з пандемією, перемогти яку без вакцинації складно.

“Ми повернулись з війни з агресором на Донбасі, і всі ми перебуваємо на війні з коронавірусом. Щоб перемогти, необхідно вакцинуватися. Робимо це самі, і власним прикладом закликаємо інших”. Щепилися від COVID-19 також заступники, командири бригади та офіцери управління. Процедуру провела мобільна бригада медиків з Тернопільщини, яка пройшла спеціальне навчання щодо імунізації від коронавірусу.

Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва, військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на Східній Україні, належать до першої хвилі щеплення. Їм процедуру проводять першочергово. Однак у будь-якому разі зберігається принцип добровільності. А загалом на Тернопільщині вже вакцинувалося майже девять тисяч людей.