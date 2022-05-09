Шостого травня на фронті загинув боєць з Тернопільщини Назар Клим’юк.

Про це повідомили на сторінці Великодедеркальської громади, де проживав чоловік.

“Невблаганне горнило війни, розв’язаної росією, спопеляє цвіт української нації. І, знову, Великодедеркальська громада отримала болючу звістку про загибель Назара Миколайовича Климюка з с. Садки. Назар народився 23 лютого 1992 року, служив за контрактом у Збройних Силах України. Загинув Герой від рук рашистів 6 травня 2022 року. У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі”, – ідеться у повідомленні.

23 лютого Назарію виповнилося 30 років.

Вічна пам’ять і вічна слава Герою!