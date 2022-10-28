Співак Віктор Павлік, який родом із Тернопільщини, днями презентував нову пісню “Синочку”.

Зворушлива композиція – про війну, розлуку, руйнування, а водночас про віру в перемогу і подальше щасливе життя. Кліп до пісні наповнений шматочками відео із перебування дружини і сина співака за кордоном, пише Галас.

На початку масштабного вторгнення дружина співака Катерина Реп’яхова виїхала автомобілем до Молдови, а звідти літаком – в Ізраїль, де живуть її родичі. За кордоном жінка була з сином Михайликом два місяці, потім повернулися в Україну. 15 червня Михайликові виповнився рік. Подружжя відсвяткувало цю дату в родинному колі в Івано-Франківську.