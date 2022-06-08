З нового навчального року планують відновити заняття у школах.

Про це заявив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зауважив, що наполягатиме на тому, щоб з 1 вересня 2022 року заклади освіти переходили на очне навчання, якщо це буде можливим. У крайньому випадку освітній процес може бути змішаним з перевагою очного. Для того, щоб це було можливим у закладах освіти повинні бути захисні споруди.

– Усі ми хочемо, щоб новий навчальний рік розпочався оффлайн, – каже Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки ТОВА. – Для того, щоб він проходив у такому форматі місцеві органи влади мають привести у відповідність укриття, які є у закладах освіти. Дані укриття можуть бути не лише у закладі освіти, але й поблизу нього, тоді такий навчальний заклад зможе розпочати освітній процес у звичному режимі. Хочу зазначити, що є Положення щодо найпростішого укриття, що там повинно бути. Тому місцеві органи влади, керівники закладів освіти мають звернути на це увагу і привести у відповідність прості укриття або бомбосховища, що є у закладі освіти. Перед початком навчального року комісія перевірятиме готовність закладів освіти до навчання і на це в першу чергу звертатимуть увагу.