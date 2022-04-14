11 квітня у Тернополі в укритті загальноосвітньої школи №20 ім. Р. Муляра відкрилася виставка дитячих малюнків, об’єднаних ідеєю «Діти малюють війну та Ми за мир!».

Експозиція налічує 16 картин, представлених вихованцями Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука.

У своїх роботах діти зображали військовослужбовців та воєнні баталії, мир, який втілився у квітах, ангелах, обіймах та польоті жар-птиці. Автори робіт передавали свої емоції та думки, що викликали у них події, які відбуваються зараз у нашій країні.

Як зазначає Сергій Музика, керівник Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука, мета цього заходу – втілити духовну красу дітей у душі тих людей, які перебувають під ракетними ударами й покращити їх емоційний стан.

Це виставка дитячих малюнків, де виражені емоції, бажання й думки дітей. Малюнки є настільки глибокими та переконливими, що в них присутня одне – думка про перемогу.

Заплановано, що виставка робіт юних художників на тему війни та миру через кожних два тижні переходитиме в інше бомбосховище.

Реалізовується такий проєкт під загальною назвою «Арт-батальйон» в рамках мистецької платформи «Мистецтво врятує світ», що впроваджує в життя Гуманітарно-освітній центр «Українці допомагають українцям».

До слова, переглянути дитячі роботи на тему війни і миру в Україні можна також онлайн на офіційній сторінці Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука у соціальній мережі Фейсбук. Там уже представлено більше 60-ти малюнків.