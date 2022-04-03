Поляки нині, як уже не раз відзначалося, є чи не найближчими нашими союзниками. Це стосується не лише справ воєнних, а й суто мирних, зокрема, футболу. Хоча й він, себто, по-їхньому piłka nożna, теж стає нині засобом протистояння вкрай знахабнілим російським агресорам. Почалося з того, що Польща відмовилася грати стиковий матч відбору до Кубку світу-2022 проти збірної Росії. Її в цьому підтримала інша пара – Швеція і Чехія, переможець у якій мав зіграти саме проти переможця матчу Росія – Польща. У вирішальному двобої кваліфікації на чемпіонат світу поляки на своєму полі здолали шведів – 2:0. Капітан reprezentacja polski, відомий бомбардир Роберт Левандовський вивів свою команду на поле з синьо-жовтою пов’язкою – на знак солідарності з народом України.

Російське ТБ перервало показ вчорашнього матчу чемпіонату Німеччини “Боруссія” Дортмунд – “Лейпциг” вже на 13-й хвилині. Коментатор сказав, мовляв, Бундесліга має бути поза політикою, але не дотримується цього правила. Проблема, з точки зору Росії, полягала в тому, що під час гри екрани навколо поля були синьо-жовтими із закликами підтримати Україну та зупинити війну. Раніше англійська АПЛ та французька Ліга 1 припинила показ своїх матчів у Росії, але решта чемпіонатів продовжує трансляції.

Генеральний директор “Шахтаря” Сергій Палкін жорстко розкритикував ФІФА, яка навіть не розглядала виключення Росії з організації.

“Якщо Росію не виключають з цієї організації, коли вже весь світ проти неї – це дивно і не вкладається в голові. Коли люди сидять у центральному офісі ФІФА та дивляться з вікна на Женевське озеро, ймовірно, вони бачать якісь інші реалії. Можливо, їм варто було б поїхати до Маріуполя та Харкова, щоб серйозніше до цього поставитися”, – заявив Палкін, додавши, що Пакистан, Зімбабве та Кенія, яких виключили з ФІФА, точно роблять значно менше зла, ніж Росія”.



Екс-тренер “Динамо” Київ Олександр Хацкевич сподівається, що армія Білорусі все ж таки не перейде кордон з Україною і не почне війну проти українського народу. “Нині солдатів Білорусі ніби немає в Україні. Але Лукашенко вже співучасник з огляду на те, що він відкрив кордони для входу армії Росії. У нас країна – Біла Русь. Не треба робити її червоною. І якщо Лукашенко віддасть злочинний наказ армії, стане учасником війни. 24 лютого світ розділився на людей та росіян, а якщо війська Білорусі увійдуть до України, то до росіян ще й білорусів додадуть. В Білорусі надано майданчик для військ Росії, і коли вони спокійно у нас їздять, то це означає, що наша влада просто без жодного пострілу здала країну”, – сказав Хацкевич.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий висловився про необхідність продовження футбольного сезону в Україні та про важливість футболу як соціального явища. “Ходять чутки, що хтось може припинити своє існування, але поки що це не відповідає дійсності. Всі чекають закінчення війни та нашої перемоги, щоб потім повернутися до футболу і тим самим підтримувати нашу націю, всіх українців, воїнів. У нас є певні контакти з хлопцями, які захищають нашу країну на передовій, і вони нам кажуть: “Ми воюватимемо, а ви робіть футбол, щоб обов’язково зіграла збірна України”. Нам футбол потрібен, і наші хлопці дуже чекають, коли він повернеться в Україну”, – сказав Дикий.

Колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука позбавлено звання “Почесний громадянин Луцька”. Про це йдеться на офіційному сайті міськради. “Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання Почесного громадянина міста Луцька. За це рішення проголосувало 35 депутатів. У той час, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не зупинив свою співпрацю із футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором він продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання “Почесний громадянин міста Луцька”, – йдеться у заяві.