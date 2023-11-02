Нині цілком зрозуміло, що для гідного протистояння тій жорстокій силі, що тероризує нас вже другий рік, необхідні колосальні зусилля усього народу.

З цим неможливо не погодитися. Питання в іншому: як досягти цього в умовах якої не є, але демократії? Адже вона, передусім, асоціюється зі свободою вибору, а потреба в “колосальних зусиллях” цю свободу неминуче обмежує. Точніше сказати, мала б обмежувати, тому що значні прошарки суспільства продовжують і нині, в умовах війни, жити, ні в чому собі не відмовляючи. Увесь тягар турбот і жертв вони воліють перекладати на плечі тих, кого і в мирний, і в теперішній час зневажливо називають “лохами”. Таке становище – одна з тіньових сторін демократії, яка, в ідеалі, передбачає високу суспільну свідомість. От до неї, як свідчить українська практика, дуже багатьом членам нашого соціумі – як до зірок. Кінця-краю воєнним діям не видно, і навіть якщо вони раптом припиняться, зловісна тінь колишнього “старшого брата” нікуди не подінеться. Як цьому протистояти? Неминуче – тими ж колосальними зусиллями і тією ж граничною мобілізацією. Нині ж їх, попри героїзм військових і добровольців, жертовну й самовіддану працю волонтерів, немає. Звичайно, багатьом людям важко відмовитися від фестивалів, концертів, корпоративів, іменин у ресторанах та інших звичних атрибутів мирного життя. Ось тут і потрібна, як би це страхітливо не звучало, ота сама залізна владна рука, яка б спрямувала зусилля усіх громадян у єдино можливе русло задля порятунку країни. Нехай і ціною затягування поясів та обмеження, на певний час, демократії. Але – для всіх без винятку, а не за принципом “усі рівні, але є між ними рівніші”. Бо інакше існує загроза втрати не лише отої демократії, а й держави – якщо це, звичайно, дуже тривожить тих, яким все “по барабану”…