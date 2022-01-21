Світ

Терорист хоче на волю

Про нього вже ніби стали забувати, хоча скоєне ним свого часу вжахнуло світ. Ультраправий терорист Андерс Брейвік, який вбив 77 людей у Норвегії і відбув за свій злочин 10 років у в’язниці, звернувся до суду з проханням про дострокове звільнення. Після терактів у столиці країни Осло та на острові Утойя, які Брейвік здійснив 22 липня 2011 року, його засудили до 21 року позбавлення волі. Після 10 років ув’язнення терорист отримав право просити про дострокове звільнення, яким він і скористався. У прокуратурі категорично заперечують проти того, щоб Брейвік вийшов на свободу, і його подальшу долю вирішуватиме суд. На ньому Брейвік намагатиметься довести, що став зовсім “білий і пухнастий” і перестав бути небезпечним для суспільства. Судовий процес відбудеться у в’язниці, в якій Брейвік перебуває від 2013 року — ізольований в окремій камері, майже повністю відірваний від контактів із сторонніми особами. Як “злочинець № 1” Норвегії уявляє своє життя на можливій свободі – наразі невідомо…

Рік за гратами і гра випадку

Дехто називає цей збіг символічним, але, швидше за все, це просто гра випадку. В день повернення Петра Порошенка до України виповнився рік з моменту арешту та взяття під варту російського опозиційного політика Олексія Навального. Європейський союз звернувся до російської влади із закликом негайно і беззастережно звільнити його. З цією заявою виступив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Він також засудив “послідовну дезінформаційну кампанію проти Навального та його соратників у російських державних ЗМІ, а також переслідування членів мережі лідера опозиції”. Влітку минулого року російський суд визнав антикорупційний фонд Навального “екстремістським”. Сам опозиційний політик був доставлений до Німеччини для лікування після того, як у Сибіру його отруїли нервово-паралітичною речовиною “Новачок”. Уряд РФ звично заперечив свою причетність до отруєння і відкинув висновки експертів, що спровокувало нову хвилю санкцій проти Росії.

Україна

Ключовий посередник

Директор Центрального розвідуправління США (ЦРУ) Вільям Бернс відвідав Київ. Мабуть, не задля розбору заднім числом нашумілої й скандальної операції “Вагнергейт” і, вочевидь, не лише для дегустації борщу з пампушками й часником. Шеф наймогутнішого розвідувального апарату світу продемонстрував клас конспірації – про його приїзд в столицю України стало відомо лише post factum. У Києві Бернс зустрівся з колегами з української розвідки, і хочеться сподіватися, що для наших “штірліців” ця зустріч не була марною тратою часу. Серед інших цікавих для обох сторін тем, як повідомляється, обговорювалося і те, наскільки великі ризики вторгнення Росії до України. Також ситуацію, що склалася, і шляхи виходу з неї Бернс обговорив із Президентом України Володимиром Зеленським. Директор ЦРУ служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом останніх кількох місяців, коли РФ стягувала свої сили до українського кордону.

Нічого спільного

На думку духовних осіб, прагнення позбутися накопичених гріхів шляхом простого занурення у зимову воду є марним. Православна церква України закликала не називати купання в ополонках на Водохреще українською традицією. У ПЦУ наголошують, що купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі “змиванням” гріхів. “Священники звершують Чин освячення води відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоби в ній купатися, а саму воду освячують зовсім не “іони срібла” хреста, який у неї занурюють”, — йдеться в повідомленні. Священники звернули увагу, що дуже часто на Водохреще українці “підігріваються” алкогольними напоями та не стримуються у лайці під занурення у крижану воду (можу засвідчити з власного цьогорічного спостереження – І.Д.). “Як грішні люди можуть “наслідувати” Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме “наслідують?” — розмірковують церковники. “А чому злочинцям і просто усіляким безчесним особинам відкрито шлях до церкви, а перед ними не ставиться бар’єр – як у метро?”, – запитаю вже від себе…

Епідемія неадекватності

Епідемія коронавірусу в його різних проявах, тобто штамах, стала для українців, сказати б, звичною, буденною – ну, є, клята, ну що вдієш, якось рятуємося, а там – най ся діє Божа воля… Інша епідемія – людської неадекватності, дурості – взялася цими днями ретельно тестувати стан нервової системи жителів Миколаєва, Кривого Рогу і Черкас. Кілька навчальних закладів Миколаєва перейшли на дистанційне навчання через регулярні повідомлення про мінування. В Черкасах, де з 12 січня щоденно надходять повідомлення про мінування закладів загальної середньої освіти, департамент освіти та гуманітарної політики теж рекомендував усім школам міста проводити навчання у дистанційному форматі. Поширюється ця, сказати б по-науковому, зараза антропогенного (тобто людського) походження практично так же стрімко, як і всілякі віруси: днями в Окружному адміністративному суді Києва та в Київському апеляційному суді шукали вибухівку і перевіряли повідомлення про мінування 46 столичних шкіл…

Тернопілля

Мертвим і живим

Традиційні різдвяні вітання ще часто можна чути, але місто і все Тернопілля поволі повертаються до буденних справ. Повертається не таким же, як ще рік тому: у січні-вересні 2021 року від різних недуг померли майже півмільйона українців. З них понад 11 тисяч проживали на Тернопільщині. І не лише через коронавірус – мешканців краю енергійно косять серцево-судинні й онкологічні болячки. А в одному з сіл Монастириської громади населення зменшилося аж на половину. На щастя, не через хвороби – люди просто виїхали в пошуках кращого життя за кордон. Але, як мовиться, мертвим – вічне упокоєння, а живі мають думати про живе. Вони й думають. Міська рада, мабуть, готується прийняти чергові доленосні для містян рішення, через які, ті, невдячні й несвідомі, чомусь періодично влаштовують всілякі протестні акції. Тим часом “безбашенного” тінейджера, який здуру знищив на самокаті обмежувач руху на одній з вулиць, вдалося ідентифікувати, і тепер завдяки юному герою в бюджеті його родини обіцяє з’явитися невеличка чи досить помітна дірка – як на чий смак…