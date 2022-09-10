Вітрюган і холодяка: якої погоди чекати на Тернопільщині?

На Тернопільщину зайшов потужний атмосферний фронт. За прогнозами синоптиків, далі у краї очікується похолодання та дощі. Місцями можливий штормовий вітер.

Вихідними у краї протримається складна мінлива погода. Не обійдеться без дощів, а місцями можливі грози.

«10-го вересня будуть дощі, вітрюган і холодяка. Якщо стриманіше – очікуються дощі, місцями сильні, пориви південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду, похолодання до +10+12 градусів. Така серйозна зміна погоди може вплинути на самопочуття, тому відбивайтеся від стрибків тиску, температури та сильного вітру, як можете. У неділю потужний атмосферний фронт все ще зависатиме над Україною», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, мінлива прохолодна погода на Тернопільщині протримається до вівторка. А далі у краї дещо похолоднішає.