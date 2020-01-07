Дорогі тернополяни, українці, друзі!
Вітаю усіх з Різдвом Христовим! Зі святом, яке дає нам надію.
Надію на мир після перемоги над ворогом. Надію на краще життя. Надію на вічне життя.
Ми святкуємо народження Спасителя людства – народження справжнього добра. Прийшовши у світ, Христос дарував нам перемогу – перемогу добра над злом.
У ці зимові дні, коли ми зібрались колядувати у дружньому колі, нашу свободу охороняють наші бійці на Сході. Наші герої, українські воїни боронять наш край і весь світ від віроломного, підлого і підступного ворога, який уособлює брехню, зло і смерть.
Наші воїни стоять на охороні добра, любові, правди і життя.
Тому найперше віддаймо шану нашим Героям, українським воїнам.
Дякую і вклоняюся вам, наші артилеристи, піхотинці, танкісти, льотчики, моряки та нацгвардійці. Окремо дякую нашим добровольцям та волонтерам.
Різдво єднає всіх українців усього світу. Єднає всі покоління силою любові, миру і добра. Тож залишаємося українцями, будьмо вірними нашій вірі та нашим традиціям.
Від щирого серця вітаю з Різдвом Христовим! Зичу усім невичерпної енергії і натхнення, оптимізму і нових звершень, родинного затишку і тепла, добробуту і здоров’я.
Христос Народився!
Славімо Його!
Міський голова Тернополя Сергій Надал