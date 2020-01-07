Дорогі тернополяни, українці, друзі!

Вітаю усіх з Різдвом Христовим! Зі святом, яке дає нам надію.

Надію на мир після перемоги над ворогом. Надію на краще життя. Надію на вічне життя.

Ми святкуємо народження Спасителя людства – народження справжнього добра. Прийшовши у світ, Христос дарував нам перемогу – перемогу добра над злом.

У ці зимові дні, коли ми зібрались колядувати у дружньому колі, нашу свободу охороняють наші бійці на Сході. Наші герої, українські воїни боронять наш край і весь світ від віроломного, підлого і підступного ворога, який уособлює брехню, зло і смерть.

Наші воїни стоять на охороні добра, любові, правди і життя.

Тому найперше віддаймо шану нашим Героям, українським воїнам.

Дякую і вклоняюся вам, наші артилеристи, піхотинці, танкісти, льотчики, моряки та нацгвардійці. Окремо дякую нашим добровольцям та волонтерам.

Різдво єднає всіх українців усього світу. Єднає всі покоління силою любові, миру і добра. Тож залишаємося українцями, будьмо вірними нашій вірі та нашим традиціям.

Від щирого серця вітаю з Різдвом Христовим! Зичу усім невичерпної енергії і натхнення, оптимізму і нових звершень, родинного затишку і тепла, добробуту і здоров’я.

Христос Народився!

Славімо Його!

Міський голова Тернополя Сергій Надал