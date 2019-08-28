Дорогі тернополяни, українці, друзі!

На свято Успення Пресвятої Богородиці тернопільська громада традиційно відзначає День міста. Для нас, тернополян, у цьому святі закодовано зв’язок поколінь, невмирущість українських традицій, перемогу української духовності. У такий день ми особливо відчуваємо опіку Матері Божої над нашим містом, над нашим краєм, над Україною.

Традиційно у день міста ми згадуємо і дякуємо. Ми згадуємо покоління тернополян, які упродовж непростої історії нашого краю розвивали місто, своєю працею і боротьбою творили наше сьогодення. Завдяки їх праці ми живемо у мирному, успішному і красивому місті.

Ми дякуємо нашими Героям сьогодення. В цей день наші думки і серця з тернопільськими хлопцями і дівчатами в зоні бойових дій на Сході. Ми вшановуємо волонтерів, активістів, працівників різних сфер життєдіяльності нашого міста за їх щоденний вклад в розвиток Тернополя..

Сьогодні від імені всієї громади я маю за честь публічно привітати гордість нашого міста – людей, які щоденною працею роблять наше місто ще кращим, ще безпечнішим, ще більш європейським. Ми відзначаємо по-справжньому видатних тернополян, тих, чия праця не завжди помітна та належним чином оцінена. Ми відзначаємо найкращих у своїх професіях. Ми відзначаємо тих, хто є справжньою командою професіоналів та патріотів, які невтомно працюють на користь громади.

Від себе особисто, від міської ради та громади Тернополя дякую Вам за Вашу працю. Ви з честю виконуєте свою роботу і варті поваги та вшанування! Хай Господь поблагословить Вас у Вашій роботі та береже Ваші родини!

Слава Україні!

Слава Тернополю!

Міський голова Сергій Надал