Дорогі тернополяни, українці, друзі!
Щиро вітаю усіх з Днем міста Тернополя.
Тернопіль – місто життя.
Тут найкомфортніші прогулянки набережною. Тут, в самому серці міста, тихе плесо озера.
Теплохід, про який ми пам’ятаємо з дитинства, і куди ми приводимо своїх дітей.
Ми зустрічаємо наших гостей і захоплюємо їх чистотою наших вулиць, затишними кав’ярнями, нашими парками, скверами і фонтанами.
Тут ми знаходимо натхнення і перепочинок перед новими звершеннями.
Але найбільша гордість нашого міста – це тернополяни, щирі, працьовиті і справжні патріоти.
Разом ми творимо образ сучасного європейського міста, європейської України.
Разом долаємо нові виклики і досягаємо нових успіхів.
Разом розвиваємо наше рідне місто.
Ми шануємо наші традиції та наших героїв і одночасно сміливо дивимося у майбутнє. Реалізовуємо амбітні проєкти. Впроваджуємо реформи.
Усі добрі зміни довкола — це результат спільної роботи тернопільської громади.
Тож сьогодні дякую усім тернополянам. Щиро зичу здоров’я, добробуту щастя Вам і Вашим родинам.
Нехай Божа ласка і підтримка завжди будуть поруч із нашим містом і зі всіма його мешканцями!
Зі святом тебе, рідний Тернополе!
Міський голова Сергій Надал
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