Дорогі тернополяни, українці, друзі!

Щиро вітаю усіх з Днем міста Тернополя.

Тернопіль – місто життя.

Тут найкомфортніші прогулянки набережною. Тут, в самому серці міста, тихе плесо озера.

Теплохід, про який ми пам’ятаємо з дитинства, і куди ми приводимо своїх дітей.

Ми зустрічаємо наших гостей і захоплюємо їх чистотою наших вулиць, затишними кав’ярнями, нашими парками, скверами і фонтанами.

Тут ми знаходимо натхнення і перепочинок перед новими звершеннями.

Але найбільша гордість нашого міста – це тернополяни, щирі, працьовиті і справжні патріоти.

Разом ми творимо образ сучасного європейського міста, європейської України.

Разом долаємо нові виклики і досягаємо нових успіхів.

Разом розвиваємо наше рідне місто.

Ми шануємо наші традиції та наших героїв і одночасно сміливо дивимося у майбутнє. Реалізовуємо амбітні проєкти. Впроваджуємо реформи.

Усі добрі зміни довкола — це результат спільної роботи тернопільської громади.

Тож сьогодні дякую усім тернополянам. Щиро зичу здоров’я, добробуту щастя Вам і Вашим родинам.

Нехай Божа ласка і підтримка завжди будуть поруч із нашим містом і зі всіма його мешканцями!

Зі святом тебе, рідний Тернополе!

Міський голова Сергій Надал