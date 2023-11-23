Віталія Лабуткіна обрали представником Ради родин загиблих при Міністерстві ветеранів України від Тернопільської області. Він – кадровий військовий, батько загиблого у 2015 році військового кореспондента, капітана 3-го рангу ВМС ЗСУ Дмитра Лабуткіна.

Віталій Лабуткін розповів, що майже десять років спілкується із родинами загиблих захисників.

«Робота полягає в допомозі родинам загиблих захисників. Моє завдання – просувати на рівні Міністерства їхні прохання, пропозиції. Це дуже відповідальна робота. Серед причин, чому вирішив стати представником, є те, що маю чималий досвід. Адже син загинув у 2015 році. Хочу родини загиблих довкола себе об’єднати, згуртувати, щоб вони знали, що ми будемо разом в цьому. Буду представляти їхні інтереси», – розповів на брифінгу Віталій Лабуткін.

Додамо, рішення про призначення Віталія Лабуткіна прийняли на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при обласній військовій адміністрації.