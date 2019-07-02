Запровадження політики «подвійних стандартів» та «замилювання очей» окремими діючими народними обранцями від Тернопільщини, котрі стали на службу не народу України, а власним меркантильним інтересам. Це один із факторів, чому успішний адвокат Віталій Горба вирішив балотуватися до парламенту по 165 виборчому окрузі.

«Освоєння бюджетних коштів через Державний фонд регіонального розвитку стало чи не єдиним видом діяльності народного обранця, принаймні таке враження складається щотижнево прочитуючи шпальти районної газети. Півбіди, що це не є функцією народного депутата згідно із Законом, так ще й кошти використовуються неефективно. Маємо приклад будівництва спортивного майданчика на центральному стадіоні Зборова. Тут «показуха» не пройшла. А це кошти з Державного бюджету України. Наші з вами кошти», – наголошує кандидат у народні депутати.

На думку Віталія Горби, контролювати освоєння коштів на поточний ремонт об’єктів соціальної інфраструктури в районах потрібно здійснювати максимум на рівні голів райдержадміністрацій чи їх заступників. А основні функції народного депутата – це законотворча робота, захист прав, свобод та інтересів виборців перед органами державної влади та місцевого самоврядування.

«Проаналізувати роботу кожного депутата можна за офіційними даними, розміщеними на сайті Верховної Ради України. Рекомендую. В 2013 році люди розпочали Революцію гідності, в тому числі з метою формування в суспільстві політичного класу, який зруйнує тотальну корумпованість держави. На хвилі революційного пориву до Верховної Ради потрапили «нові обличчя», але бажання наживатися за рахунок отриманих повноважень залишилося старим. Наші обранці або стали частиною системної корупції, або, як мінімум, толерували її, проявляючи бездіяльність та безпринципність», – вважає Віталій Горба.

Він не приховує, що немає політичного досвіду. Але має відповідні фахові знання в галузі права. І бажання докорінно змінити існуючу систему.

«А головне, я маю рішучість і волю не прогнутися, не зламатися, а взяти на себе відповідальність за зміни в державі та в окрузі зокрема. Знаю і усвідомлюю, що, можливо, доведеться різати по живому. І я на це готовий. Настав час тих, хто готовий собою жертвувати заради майбутнього країни. Господарі нехай займаються господаркою: створюють робочі місця, своєчасно і в повному обсязі сплачують податки, покращують інфраструктуру на місцях, зрештою, контролюють обранців, а ми їм законодавчо сформуємо умови», – каже Віталій Горба.

Кандидат у народні депутати також пояснив, чому йде самовисуванцем. За словами Віталія Горби, відслідковуючи політичну ситуацію в державі, відчув велике розчарування людей владою.

«Розумію ваш запит на рушійні зміни і нову генерацію політиків. А точніше – несприйняття старих політиків. Мені неодноразово пропонували подати свою кандидатуру новим політичним проектам на кшталт «Слуга народу» чи «Голос», за рахунок рейтингу яких можна значно покращити свої шанси потрапити в парламент. Але я не хочу потрапити в парламент будь-якою ціною. А тим паче, не хочу бути залежним в прийнятті суспільнополітичних рішень від поглядів партійного керівництва. До прикладу, поважаючи принцип свободи у відносинах, переконаний, що наше суспільство ще не готове до легалізації одностатевих шлюбів. Повірте, отримував різні пропозиції від ряду політичних сил, але залишаюся вірним самому собі. Класичні ідеологічні партії залишились в минулому. Єдиною, на мій погляд, ідеологічною партією сьогодення, яка ще не повністю втратила владу на місцях, є ВО «Свобода». Але окремі її члени дискредитували націоналістичну ідею, цинічно експлуатуючи її, як ширму для задоволення власних інтересів. Тому люди заслужено оцінили її діяльність на попередніх парламентських виборах. Думайте! Аналізуйте! Не бійтеся виходити за шаблони!», – порадив кандидат у депутати.