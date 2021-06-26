Власник бару “Коловорот”, який згорів 24 червня, розповів власну версію подій.

За словами Віталія Красновського, власника згорівшого “Коловороту”, заклад ціленаправлено підпалили. Про це пишуть Тернополяни.

“Вчора, 24 червня, зранку, я був тут у закладі, не було чути ніякого диму, нічого не горіло, мені передзвонив чоловік, який має офіс у приміщенні поряд, і каже: “Віталік ти гориш”. Невдовзі я побачив дим, та дим не з кухні, чи зі свого приміщення, а дим йшов зверху, я брав каструлі і миски, набирав води та лив туди воду. Я думаю, що це ціленаправлено хтось зверху підпалив приміщення бару, або вилив якусь горючу суміш, або ще щось”, – сказав Віталій Красновський.

Як відзначає Віталій Красновський, рятувальники та поліція приїхали швидко, та 40 хвилин приміщення просто горіло, бо у рятувальників закінчилася вода.

“За 40 хвилин тут усе і згоріло, бо у рятувальників закінчилася вода, – зауважує Віталій. – Мене з приміщення бару витягували працівники поліції насильно, ви ж розумієте я 11 років віддав цьому закладу”.

Віталій Красновський вчора ж написав заяву в поліцію і надіється на відкриття кримінального провадження за фактом підпалу приватної власності – його бару “Коловорот” у центрі міста.

“Дехто заявляє, що загорілося там де у мене був тандир, ось зробіть фото, він захищений з усіх боків і до речі у мене є дозвіл з управління екології на його використання та експлуатацію, – наголошує власник “Коловороту”. – Так що версію з необережністю у техніці безпеки щодо використання тандиру я відкидаю відразу”.

На щастя майно “Коловороту” було застраховане, сьогодні власник закладу чекає висновків експертів з поліції, які встановлюють причину займання.

“Вчора я написав заяву, йду з адвокатом давати свідчення, чи відкрили провадження чи ні, поки не кажуть, – наголошує Віталій Красновський. – При чому я усі записи з камер відеоспостереження віддав у поліцію”.

У поліції нам розповіли, що проводять розслідування даної справи, яке має встановити причину пожежі у “Коловороті”.

Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, працівники якого і займаються розслідуванням причин таких як ця пожеж повідомили нам, що на місце події досі не виїжджали, адже, щоб інспектор чи експерт виїхав потрібно письмове звернення з поліції, а його станом на обід 25 червня досі немає.

“Розслідування таких випадків як пожежа залежить від обставин самої пожежі, розслідування може тривати два дні, або ж дві години, все індивідуально, але на пожежу яка відбулася вчора у центральній частині Тернополя наші експерти не виїжджали, адже ми не отримали письмового звернення з поліції, а хто ми такі, щоб самостійно ходити чогось там на місцї пожежі, станом на обід 25 червня, письмових звернень з поліції щодо перевірки даного об’єкту не поступало”, – підсумували в Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

У поліції повідомили, що за самим фактом такої пожежі відкрито кримінальне провадження.

“Там зараз за фактом перевірка робиться і чекаємо на акт від пожежників, в якому буде попереднє заключення, тоді ми будемо вирішувати як діяти дальше, якщо це підпал, тоді буде експертиза, якщо не підпал, тобто самозаймання, тоді інший порядок дій, але чекаємо на акт від пожежників, щоб прийняти рішення, що робити далі”, – прокоментували в поліції.

У міській раді відзначили, що це приватна власність, і жодного відношення до даної пожежі не мають, а також комісію щодо розслідування даної справи створювати не будуть.

Орендодаці з “ЄС”, які мали офіс суміжний з приміщенням “Коловороту” і які постраждали від пожежі, відзначили, що жодних претенції до власника “Коловороту” не мають, а надіються на об’єктивне розслідування даної справи поліцією.

“Ми не маємо претензій до власника “Коловороту”, а хочемо, щоб правоохоронці провели ретельно розслідування і з’ясували причину пожежі і нехай винний несе відповідальність, – наголосив Степан Барна, керівник територіальної організації “Європейська солідарність”. – Ми ж орендуємо це приміщення і ми фактично в суборенді, але нам завдано збитків. Ми думали, що врятуємо найше майно, але ми не врятуємо, ноутбуки залиті водою. Страховка не знаю чи є, треба питати в орендодавців”.

Рятувальники “Тернополянам” розповіли, що заклад “Коловорот” пожежники не перевіряли до даної події взагалі, адже він – цей об’єкт бар “Коловорот” належить до об’єктів зі спрощеною системо оподаткування.

“Є закон, що об’єкти зі спрощеною системою оподаткування не перевіряють пожежники взагалі, тобто його не перевіряли взагалі”, – відзначили в обласному управління ДСНС України у Тернопільській області.

Щодо акту про попередні причинии пожежі, то як пояснили “Тернополянам” в обласному управління ДСНС України у Тернопільській області цей акт готує Тернопільське міське управління ДСНС України.

У Держпродспоживслужбі розповіли, що заклад “Коловорот” також не перевіряли. До служби скарг не надходило, відповідно перевірок не було.