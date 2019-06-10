Бездиханне тіло сина виявила жителька села на Гусятинщині. Як повідомила жінка, родича вона знайшла у власному помешканні. Чоловік, 1975 року народження, був весь в крові та не подавав ознак життя.

У ході проведених оперативних заходів працівники поліції спільного з оперативниками Управління карного розшуку встановили, що до події причетний 25-річний знайомий померлого. Напередодні інциденту чоловіки випивали в будинку потерпілого. У ході застілля у них виник словесний конфлікт, який переріс у шарпанину. Зловмисник пішов на кухню, де взяв до рук ніж й повернувся до кривдника.

За попередньою інформацією, він наніс приятелю вісімнадцять ударів в ділянку грудної клітки. Коли той присів й почав стікати кров’ю, гість ліг спати. Прокинувшись вранці, він забрав телефон вбитого, 10 фунтів й покинув місце злочину. За собою замкнув будинок, ключі від якого згодом викинув.

У вчиненому підозрюваний зізнався. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «умисне вбивство», повідомляють у поліції.