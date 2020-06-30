Змінили найменування восьми закладів освіти Тернопільської міської ради.

Відповідне рішення «Про перейменування закладів освіти та затвердження Статутів» прийняли депутати на черговій сесії 26 червня.

– В Україні триває реформа загальної середньої освіти, яка буде завершена у 2024 році, – зауважила Ольга Похиляк, начальник управління освіти та науки. – Відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту» та з метою приведення найменувань та установчих документів закладів освіти Тернопільської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства ми змінюємо назви декількох закладів. Вони тільки юридично змінюють назву, ніяких змін навчальних планів чи програм не буде. Мова йде про дві початкові школи – з поглибленим вивченням іноземних мов, яка буде називатися початкова школа номер один та з поглибленим вивченням основ економіки і 5 навчально-виховних комплексів: №7,28,32,35,30, а також школу допризовної підготовки, яка буде називатися міжшкільний ресурсний центр. Початкові школи та навчально-виховні комплекси будуть називатися за порядковими номерами, школа з економічним ухилом буде називатися «Ерудит».

Відповідно до прийнятого рішення:

1. Тернопільську спеціалізовану загальноосвітню школу І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №1 Тернопільської міської ради, скорочене найменування Тернопільська початкова школа №1, повне найменування англійською мовою: Ternopil Primary School 1 Ternopil City Council Ternopil Region, скорочене найменування англійською мовою Ternopil Primary School 1.

2. Тернопільський навчально-виховний комплекс №7 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №2 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №2;

3. Тернопільський навчально-виховний комплекс №28 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №3 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №3;

4. Тернопільський навчально-виховний комплекс №32 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №4 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №4;

5. Тернопільський навчально-виховний комплекс №35 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №5 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №5;

6. Тернопільську спеціалізовану загальноосвітню школу І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу «Ерудит» Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ «ЕРУДИТ»;

7. Тернопільський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №30» Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську гімназію №30 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТГ №30;

8. Тернопільську школу допризовної підготовки Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільський міжшкільний ресурсний центр Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТМРЦ ТМР.

Ольга Трач