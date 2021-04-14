Вісім лікарень на Тернопільщині стали госпіталями для хворих на COVID-19

Вісім лікарень на Тернопільщині перепрофілювали у госпіталі для хворих на COVID-19.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У цих лікувальних закладах усі відділення підготували для інфікованих пацієнтів.

Загалом на Тернопільщині для хворих на коронавірус передбачено майже три тисячі місць. Лікарні, які стали госпіталями, приймають лише хворих на COVID-19.

“Ситуація з точки зору кількості госпіталізацій – більш напружена, відповідно, перепрофільовано заклади охорони здоров’я, передбачені для лікування коронавірусної інфекції COVID-19. Це Заліщицька центральна міська лікарня, Чортківська центральна міська лікарня, Почаївська районна комунальна лікарня, Скалатська комунальна районна лікарня, Гусятинська комунальна лікарня, Монастириська міська лікарня, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги та Тернопільська комунальна міська лікарня №3”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, більше половини ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів, заповнені. В окремих інфекційних відділеннях не залишилося жодного вільного місця.