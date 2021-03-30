Вісьмох перевізників притягнули до відповідальності у Тернополі через порушення карантину.

Про це повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, водії перевозили забагато пасажирів. Також зафіксували порушення маскового режиму.

Щодня у Тернополі на маршрутах працює 162 автобуси та 146 тролейбусів. Відповідно до вимог карантину, водії можуть перевозити пасажирів лише на сидіннях.

“Протягом тижня виявлено 8 перевізників, які порушували карантинні вимоги, перевозили людей не лише на сидіннях. Також виявляли порушення з боку громадян, які не дотримувалися маскового режиму. Пасажири повинні дотримуватися маскового режиму, автомобілі мають регулярно дезінфікуватися та провітрюватися. Обов’язково у масках також мають бути також водії”, – наголосив Богдан Шевчук.

Нагадаємо, мобільні групи у складні поліцейських, муніципальних інспекторів, держпродспоживслужби проводять перевірки громадського транспорту на дотримання карантинних вимог. У разі порушень до відповідальності притягують і водіїв, і пасажирів.