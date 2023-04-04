Вірили, молилися і чекали: боєць з Тернопільщини повернувся додому після дев’яти місяців полону

Додому після тривалого перебування у полоні окупантів повернувся Тарас Копачівський.

Радісну звістку повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

Війна застала Тараса у Маріуполі, де він проходив військову службу, пізніше потрапив у полон, де перебував 9 місяців. Вдома вірили, молилися та чекали повернення захисника його батьки, наречена Марія, усі рідні, знайомі, уся Великогаївська громада.

“Тарас – справжній приклад людини, яка не зрадила себе, свою громаду, своїх людей, свій народ. В очах цього хлопця горить великий вогник віри та впевненості у нашу Перемогу. Дякуємо за силу не здаватися і боротися попри все.

З такими воїнами ми точно переможемо й звільнимо нашу землю від загарбників.

Вкотре дякую батькам Дарії та Володимиру за виховання справжнього патріота”, – написав очільник громади