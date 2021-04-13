Віруси відступають: на Тернопільщині знизилася захворюваність на грип та ГРВІ

Протягом тижня на Тернопільщині на ГРВІ та грип захворіло понад 5540 людей. Це на 9% менше, ніж минулого тижня. Зокрема, знизилася захворюваність серед школярів.

Попри позитивні тенденції, захворюваність на грип і ГРВІ на Тернопільщині майже удвічі перевищує рівень епідемічного порогу та відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За інформацією обласного лабораторного центру, загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 535,1 випадок на 100 тисяч населення.

«У Теребовлянському районі показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 11-ти адмінтериторіях: Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Тернопільський, Чортківський, Шумський райони – вище середнього, на 3-х: Зборівський, Козівський, Підволочиський райони – вище високого. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем на 9%: 5541 випадок проти 6091».

Минулого тижня в області на грип і ГРВІ захворіло понад півтори тисячі школярів. Епідеміологи кажуть, що у порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 8%, серед школярів – на 10%.