Минулого тижня в області на грип і ГРВІ захворіло понад 6600 осіб. Рівень захворюваності на 20% перевищує середній багаторічний показник, повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Кількість хворих сягає 634 випадки на 100 тис. населення.

продовж цьогорічного епідеміологічного періоду захворіло понад 63 тисячі жителів області. Негативна тенденція щодо кількості хворих продовжується, – зазначає Світлана Маціпура.

«На 12-ти адміністративних територіях області, а це Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Шумський райони, м. Тернопіль, показник захворюваності на грип та ГРВІ вище середнього багаторічного рівня захворюваності. На 4-х адміністративних територіях (Бережанський, Борщівський, Бучацький, Зборівський райони) показник вище високого багаторічного рівня захворюваності».

Найбільше хворих на грип і ГРВІ у Зборівському та Борщівському районах. Окремі навчальні заклади продовжили карантин. Адже найчастіше хворіють школярі та працівники організованих колективів.

Софія Романська