Віруси “атакують” школи і садочки. ВІДЕО

05/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині спостерігають незначний ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Хворіють зазвичай діти в садочка та школах, дорослі хворіють рідше.

Про це йдеться в сюжеті TV-4.

Хоч грип і прогресує, проте епідемії немає, запевняють епідеміологи. Тим часом нагадують, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби запобігти захворюванню, щеплення від грипу потрібно проводити до початку епідемії.

Щоб не захворіти на грип та ГРВІ, потрібно завчасно вакцинуватися. Зі зниженням температур у Тернополі та області хворих на грип стало більше, проте епідемії немає, запевняють епідеміологи. Зазвичай більше та частіше хворіють діти в садочках та школах, дорослі як правило хворіють менше.

– Показник захворюваності він є таким, як і був попередні роки. За багато років ми більш-менш бачимо, що він відповідає тій порі, яка є на дворі. Якщо порівняти його з попереднім тижнем, то, звичайно відбувається зростання, проте ріст захворюваності незначний, – розповідає начальник відділу епідеміології ГУ Держсанепідслужби в Тернопільській області Марія Павельєва.

Щоб попередити захворювання, лікарі радять вакцинуватися. В області уже щеплено понад 1 285 осіб. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцинувати потрібно до початку епідемії грипу та ГРВІ. У аптеках вакцини з’явилися ще в жовтні. Одна з них корейська “ДжіСі Флю” інша французька “Ваксігрип”.