Нове обладнання отримали лабораторні центри контролю та профілактики хвороб на Тернопільщині, — повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це дозволить вірусологам ефективніше та оперативніше працювати.

Нові прилади передали районним лабораторіям і обласному центру контролю та профілактики хвороб. Епідеміологи його застосовуватимуть під час важливих досліджень.

“Кременецький, Чортківський міськрайонні центри та лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб поповнилися новим та вкрай важливим для нас обладнанням, за що ми дуже вдячні. А саме ми отримали: 6 аквадистиляторів та 3 метеоскопи для всіх лабораторій, а ще сигналізатор-аналізатор газів Дозор С для Чорткова”.

Окрім цього, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб встановили новий прилад для вимірювання радіації та генератор. Вартість цього обладнання понад 900 тис. грн.