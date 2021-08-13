Один із піків захворювання на коронавірус в області очікують вже за два тижні.

Про це під час брифінгу повідомила виконуюча обов’язки генерального директора ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук.

– З 12 липня ми спостерігаємо погрішення епідситуації, – каже Оксана Чайчук. – Якщо до 19 липня було 26 випадків інфікування, то перший тиждень серпня – 204 випадки, а перші три дні цього тижня – 102 випадки. Щотижня захворюваність зростає в 2-2,5 рази. Зростає також госпіталізація. Вона ще незначна, але теж є зростання в 2-2,5 рази. Як ви знаєте нашим центром було виділено 52 випадки штаму Дельта. З них 10 людей, яких госпіталізували, не були щеплені жодного разу. Двоє ще перебувають в інфекційному відділенні Чортківської міської лікарні: одна людина в стані середньої важкості, друга – у важкому стані перебуває на апараті ШВЛ. З 52 захворілих осіб 18 повернулися з-за кордону з епіднеблагополучних країн. З них шестеро були щеплені: троє «Модерною», двоє «Коронаваком» і двоє «Файзером». Жодна людина зі щеплених не перебувала на лікуванні, перебіг захворювання був легкий. По контактних особах бачимо, що захворювання передається у 100% випадків, переважно в побуті, тобто підтверджується контагіозність штаму, і він несе небезпеку швидкого масового поширення.

Директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко підтвердила, що збільшується кількість хворих, які поступають у стаціонари. Це ті, хто потребує кисневої підтримки, інші не поступають. Зараз сім лікувальних закладів області надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. У них розгорнуто 667ліжок на яких вже є 70 хворих.

– Цей вірус більш контагіозний, і більш агресивний, і вражає всі верстиви населення, – каже Ольга Ярмоленко. – Наприклад, у Кременці госпіталізована мама з дев’ятимісячною дитиною. Якщо у сім’ї хтось захворіває, то хворіють всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів.