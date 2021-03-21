На Тернопільщині поширюється мутований штам коронавірусу. У цьому переконаний епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак в інфікованих змінилися перші симптоми захворювання.

Нині у більшості інфікованих на початку захворювання проявляється нежить, чхання, кашель, болі в горлі та підвищення температури. Раніше хворі скаржилися насамперед на ломоту в тілі, підвищену температуру та втрату нюху.

Як зазначив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом епідеміолог Володимир Паничев, нині захворювання стрімко розвиваються і проходять важче.

«Ми маємо справу із мутованим вірусом. Мутації наблизили цей вірус, і він став подібним до “британського”, вірулентність і патогенність цього вірусу зросли, дещо змінилися клінічні прояви. Якщо в попередні місці ми говорили, що коронавірус подібний до грипу, що він починається, як грип, без катаральних явищ, починається з підвищеної температури, лихоманки, загальної слабкості. Зараз ми констатуємо, що цей варіант розпочинає захворювання по типу гострого респіраторного захворювання — це нежить, болі в горлі, чхання, кашель, підвищення температури. І ще чим небезпечний цей варіант вірусу, що захворювання в часі розвивається більш стрімко. Хворі, які госпіталізуються, практично відразу потребують кисневої підтримки. Це свідчення тяжкості перебігу».

Сьогодні на Тернопільщині додалося майже шістсот нових випадків COVID-19. Найбільше інфікованих виявили у Тернопільському районі.